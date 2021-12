Poupatempo de Taboão fecha nas vésperas e nos dias de Natal e Ano Novo

Por Samara Matos, na redação

Os postos do Poupatempo em todo o Estado, incluindo a unidade de Taboão da Serra, estarão fechados na sexta-feira e no sábado (dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2022), vésperas e celebrações de Natal e Ano Novo.

Em suma, as unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira, dias 27 de dezembro e 3 de janeiro de 2022.

Sendo assim, o atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

Poupatempo já oferece cerca de 170 serviços eletrônicos, que podem ser feitos 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade. Entre as opções, estão renovação de CNH, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação digital contra a Covid-19, entre outros.