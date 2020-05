Poupatempo Digital começa a funcionar nesta quinta (7)

Direto da redação

A partir desta quinta-feira (7), começa a funcionar o Poupatempo Digital criado pelo Governo de São Paulo. O aplicativo tem acesso a mais de 60 serviços do Poupatempo e serve para atendimento durante a pandemia de Covid-19.

Dentre os destaques de serviços oferecidos estão, solicitar a segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), liberar acesso ao seguro-desemprego, disponibilizar a carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais e pedir serviços da Sabesp.

Também poderão ser solicitados: Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar.

O aplicativo foi desenvolvido para dispositivos dos sistemas Android e iOS. O acesso será com login e senha, para quem já utiliza o site do Poupatempo serão os mesmos -login e senha-. Já para quem acessar pela primeira vez, será feito o “LoginSP“, um autenticador para que o cidadão tenha nome de usuário e senha únicos para acessar serviços do estado.

A solução foi desenvolvida pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, e permite a realização de consultas e serviços online com a mesma qualidade e eficiência do Poupatempo, programa de atendimento ao cidadão mais bem avaliado do Estado.

Como baixar

Entre na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e busque por ‘Poupatempo Digital’, baixe o app gratuitamente e faça seu cadastro.