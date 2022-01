Poupatempo disponibiliza carteira digital de vacinação da Covid-19 para crianças

Por Samara Matos, na redação

O Governo de São Paulo anunciou na última sexta-feira (14) o início da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Com a novidade, o Poupatempo disponibiliza, a partir de agora, a versão digital da carteira de vacinação para o público infantil.

Pelos canais digitais – aplicativo Poupatempo Digital e portal www.poupatempo.sp.gov.br – o documento poderá ser acessado com o CPF do menor, após cadastro no LoginSP, o autenticador único para acesso aos serviços do Estado. O comprovante infantil, que tem a cor amarela para diferenciar da versão adulta, ficará disponível na opção “Serviços > Vacinação Covid-19 > Carteira de vacinação”.

“Com o início da vacinação nas crianças, conseguimos avançar ainda mais na luta contra a Covid-19. E o Poupatempo dá mais um passo além, disponibilizando não só o comprovante digital adulto, mas também o infantil. É muito rápido, simples e seguro de acessar”, diz Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo que administra o Poupatempo.

Pela carteirinha digital é possível visualizar informações sobre as doses, data da vacinação, profissional vacinador, nome e registro do local, fabricante e o número do lote da vacina aplicada. A ferramenta permite ainda baixar e fazer a impressão do comprovante, se necessário, e consta um QR Code que comprova os dados da vacinação da criança.

Outra facilidade é que tanto o Poupatempo Digital quanto o portal, direcionam para o pré-cadastro da vacinação ao público infantil no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), onde pais e responsáveis já podem realizar o preenchimento do formulário online, para garantir mais agilidade e evitar filas e aglomerações no momento da imunização dos menores.

O aplicativo Poupatempo Digital permite a consulta da versão digital da carteira de vacinação contra a Covid-19, para comprovar a primeira, segunda e terceira doses, além de contar com lembretes de imunização. Os cidadãos de todos os 645 municípios paulistas podem obter o documento de forma gratuita, prática e segura.