Poupatempo e Bom Prato têm mudanças no atendimento e horários

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (16), o Governador do Estado, João Doria (PSDB), anunciou novas medidas para a prevenção ao Covid-19. Uma delas, a restrição do atendimento de serviços no Detran, Poupatempo e Bom Prato. Esses serviços não serão fechados, mas, serão regularizados para ter um fluxo menor de pessoas.

O Detran e o Poupatempo estão priorizando o serviço online e atendimento a distância. Já nos restaurantes do Bom Prato, vão servir café da manhã e almoço até durarem os estoques diários, sem limitação de horário. A ideia é fazer com que as pessoas possam ser atendidas em diversos períodos e não se concentrem no local ao mesmo tempo, também terá mudança na disposição nas mesas e cadeiras para impedir que as pessoas se sentem muito próximas e evitando o contato.

Todas as medidas são para tentar conter o avanço do novo coronavírus no estado de São Paulo e a principal recomendação é evitar aglomerações para reduzir chance de disseminação do novo coronavírus.