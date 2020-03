Secretaria de Saúde orienta que vereadores e servidores da Câmara se isolem por 14 dias

Por Samara Matos, na redação

O presidente da Câmara de Taboão da Serra, vereador Marcos Paulo (Cidadania), suspendeu todas as atividades do Legislativo pelos próximos 14 dias, a partir desta quinta-feira (19), seguindo a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, após o registro de quatro casos suspeitos de servidores e vereador.

Segundo a assessoria da Câmara, “a Secretaria de Saúde também recomendou que os servidores da Casa de Leis de Taboão permaneçam em isolamento domiciliar durante os 14 dias”. Neste isolamento incluem os 13 vereadores do município.

“Nosso país está vivendo um momento muito sério e temos que agir com muita responsabilidade. Nosso objetivo é evitar a proliferação desse vírus devastador. Vamos acatar a recomendação da secretaria municipal. O Legislativo taboanense cumpre sua parte no que diz respeito aos cuidados com a saúde de todos”, diz Marcos Paulo.