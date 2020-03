Taboanenses fazem ‘panelaço’ contra o presidente Bolsonaro

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra mostraram sua insatisfação contra o presidente Jair Bolsonaro e ‘bateram panela’ na noite desta quarta-feira (18). O ato aconteceu em várias cidades do país e foi convocado pelas redes sociais, mas aconteceu antes do previsto, por volta das 20h10.

Durante vários minutos, moradores batiam panela e gritavam “Fora Bolsonaro”. Mais tarde, apoiadores do presidente também começaram a bater panela e chamá-lo de “mito”. Um dos pontos mais forte aconteceu nos prédios da cooperativa, no Jardim Maria Rosa.

Bolsonaro tem sido criticado por minimizar a gravidade do novo coronavírus no país, em suas falas. No domingo passado, ele descumpriu as determinações do Ministério da Saúde e teve contato com apoiadores, que realizarem manifestação em Brasília, aumentando a possibilidade de contágio da doença.

Panelaço no Maria Rosa em Taboão da Serra em São Paulo contra esse presidente que está a mais de um ano brincando no poder. Posted by Sérgio Cardoso on Wednesday, 18 March 2020