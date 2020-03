Homem de 36 anos é o primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) confirmou na manhã desta quinta-feira (19) o primeiro caso confirmado de Covid-19, causado pelo novo coronavírus. Há ainda 18 casos suspeitos. Nenhum detalhe sobre o paciente foi informado.

Porém, o Taboão em Foco teve com exclusividade a informação de um homem com 36 anos, morador do Jardim Maria Rosa, com a doença confirmada. Ele não fez viagem recentemente, mas trabalha em São Paulo, numa empresa multinacional. Como sintomas teve febre e tontura.

Ele está isolamento, assim como todas as pessoas que tiveram contato com ele no final de semana. Até a manhã desta quinta, nenhum familiar apresentou sinais da doença.