Coronavírus: Doria recomenda suspensão de missas e cultos

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (19), o governo de São Paulo recomendou a suspensão a partir de segunda (23), de missas, cultos e celebrações que provoquem aglomeração em igrejas e templos. A recomendação vale por 60 dias.

João Doria reitera que não está pedindo o fechamento das igrejas, templos ou outras áreas que as pessoas se reúnem para fazer suas orações. Ele só recomenda que esses cultos e missas não acontecem presencialmente, mas, que sejam usados recursos virtuais.

De acordo com o Governador, se os lideres religiosos desejarem continuar com os locais aberto, será necessário limitar a quantidade do público e espaçamento de 3 metros entre os fiéis.

Essa medida não é para trancar as portas da igrejas, mas para evitar aglomerações e conter a proliferação de coronavírus, que registra até agora 4 mortes causadas pela doença de pacientes 240 infectados no país.