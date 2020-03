Mulher tenta se jogar de viaduto no Parque Pinheiros, mas é contida por populares

Direto da Redação

No fim da tarde desta quarta-feira (18), uma mulher tentou se jogar do viaduto da Avenida Paulo Ayres, no Parque Pinheiros, sobre a Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra. A ação foi impedida por um grupo de pessoas que passavam no local e percebeu a movimentação.

Não há informações sobre a idade da mulher, mas o resgate foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Autopista Régis Bittencourt e os agentes de trânsito do município.

O Taboão em Foco reforça que o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio 24 horas por dia através do telefone 188.