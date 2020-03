Prefeitura inicia construção de ‘Centro Médico Embuense de Combate ao Coronavírus’

Da assessoria da PMETEA

A Prefeitura de Embu das Artes está construindo um “Centro Médico Embuense de Combate ao Coronavírus” no município, na área do Parque Francisco Rizzo (rua Alberto Giosa, 320). A expectativa é de que a unidade seja concluída e inicie o atendimento ao público em aproximadamente 5 dias.



O local abrigará 10 consultórios, 40 leitos, sala de triagem, farmácia, sala de medicação e sala de observação. Ainda o local terá a central de atendimento via WhatsApp 24 horas (tirando dúvidas e avaliando casos suspeitos à distância) juntamente com a central de comunicação, que produzirá conteúdo informativo e combaterá desinformações e notícias falsas (fake news).



Mas atenção! Caso o (a) munícipe apresente os primeiros sintomas suspeitos de coronavírus, ele (a) deverá entrar em contato, primeiramente, com central de atendimento via WhatsApp – números (11) 9 9146-3476 / (11) 9 4478-1175 – para que as equipes de Saúde orientem a população da melhor forma (Envie apenas mensagens de texto, curtas e objetivas).



Como funcionará?



O município não realiza os exames para atestar o coronavírus. Sendo assim, os pacientes direcionados pela central de atendimento à unidade no Parque Rizzo vão passar por uma triagem, seguida de consulta médica e, caso necessário, serão encaminhados para a realização do exame. Apenas os casos mais graves poderão ficar internados em leito.



Os atendimentos continuarão normalmente na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Santo Eduardo e no Pronto-Socorro Central.



Condutas necessárias da população: isolamento (para não contaminar a família, amigos e vizinhos) e ações de higiene (lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% e não levar as mãos à boca e nariz).



Embu contra o Corona



Para combater a proliferação do vírus, além da Central, Embu das Artes está investindo na prevenção para evitar o contágio do maior número possível de munícipes como o fechamento da maioria dos equipamentos públicos municipais e a criação da central de atendimento por WhatsApp.



Até o momento, foi constado apenas um caso de coronavírus na cidade, na terça-feira, dia 17/3, de um morador que realizou o exame na rede particular, mas que já recebeu todo apoio necessário do município. Seu estado de saúde é estável e ele está em isolamento domiciliar.



Equipamentos públicos fechados



O Parque Francisco Rizzo e a maioria dos equipamentos públicos municipais estão fechados, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, que potencializa o contágio do coronavírus.