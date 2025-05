Prazo para declarar Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (30)

Direto da redação

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024, termina nesta sexta-feira, 30 de maio, às 23h59 (horário de Brasília). Quem não enviar a declaração dentro do prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Além disso, o CPF do contribuinte pode ficar irregular, o que dificulta a obtenção de empréstimos, emissão de passaporte e participação em concursos públicos.

Devem declarar os contribuintes que, em 2024, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, além de outras condições previstas pela Receita Federal, como a posse de bens superiores a R$ 800 mil ou ganhos de capital. A declaração pode ser feita pelo programa disponível no site da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”.

A Receita alerta que deixar para última hora pode gerar problemas, já que o sistema fica sobrecarregado nos últimos dias. Quem entrega antes também tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Para evitar cair na malha fina, é fundamental revisar todos os dados, como rendimentos, despesas médicas, educacionais e outras deduções.

Para facilitar, a Receita oferece a declaração pré-preenchida, que já traz informações fornecidas por empregadores, bancos e outros órgãos. No entanto, é importante conferir se os dados estão corretos para evitar erros que possam resultar na retenção da declaração.