Prefeitura de Taboão da Serra presta contas do 1º quadrimestre de 2025 em audiência pública da Comissão de Finanças nesta terça (27)

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta terça-feira, 27 de maio, audiência pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2025. O encontro será realizado presencialmente, às 18h, no Plenário da Câmara, com transmissão simultânea pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

A audiência foi convocada pelo vereador Celso Gallo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, em conformidade com os prazos e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O objetivo é permitir que o Poder Executivo apresente os dados financeiros e orçamentários à população e aos parlamentares, promovendo a transparência da gestão pública.

“A audiência é uma ferramenta essencial da democracia. É quando o Executivo tem a oportunidade de prestar contas à sociedade, demonstrando com clareza como os recursos públicos estão sendo administrados”, destacou o vereador Celso Gallo

Além de Celso Gallo, a comissão permanente de Finanças e Orçamento é composta pelo vereador Didio Conceição (vice-presidente) e Bressan (membro).

A transmissão da audiência poderá ser acompanhada em tempo real pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no YouTube: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373

SERVIÇO:

Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra – 1º Quadrimestre

Terça-feira, dia 27, a partir das 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jd. Helena

www.camarataboao.sp.gov.br | 4788-9300