Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira (26) e vão até 6 de junho

Por Geovanna matos, na redação

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começam nesta segunda-feira (26) e seguem até o dia 6 de junho. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro.

Mesmo os participantes que tiveram isenção da taxa precisam se inscrever, pois a isenção não garante participação automática. O resultado dos pedidos já está disponível no portal, onde também é possível consultar o edital completo com regras, datas e orientações.

Uma das novidades deste ano é que o Enem volta a ser utilizado para certificação da conclusão do ensino médio e obtenção de proficiência parcial. Essa possibilidade é voltada para maiores de 18 anos que indicarem essa opção na inscrição. Quem está no CadÚnico e quiser utilizar o exame para certificação também terá isenção da taxa.

No primeiro dia de prova, serão cobradas as disciplinas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo, os candidatos farão questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O Enem continua sendo uma das principais formas de ingresso ao ensino superior no Brasil, por meio do Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceito em diversas instituições no exterior.