Medalhista olímpica Flávia Saraiva ministra workshop gratuito em Taboão da Serra nesta terça-feira (27), no Dia do Desafio Sesc-SP

Por Geovanna Matos, na redação

Nesta terça-feira (27), Taboão da Serra recebe a ginasta e medalhista olímpica Flávia Saraiva para um evento gratuito no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, a partir das 19h30. A ação faz parte do Dia do Desafio, campanha mundial promovida em parceria com o Sesc-SP que estimula a prática regular de atividades físicas e esportivas.

O evento contará com bate-papo com Flávia Saraiva, que conquistou medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante a conversa, ela vai compartilhar histórias da carreira, desafios e bastidores da ginástica artística.

Na sequência, a atleta comandará um workshop prático com aparelhos como barra fixa, airtrack (trampolim inflável), mini trampolim acrobático e argolas. A atividade é aberta a todas as idades e níveis de experiência, incentivando o movimento no cotidiano.

O Dia do Desafio acontece anualmente em países das Américas e busca combater o sedentarismo por meio da mobilização comunitária. A participação no evento é gratuita.

Serviço

Evento: Dia do Desafio 2025 – Workshop com Flávia Saraiva

Data: 27 de maio de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Taboão da Serra

Entrada: Gratuita