Etec de Taboão da Serra abre processo seletivo para professores do Ensino Médio e Técnico

Direto da redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Taboão da Serra está com inscrições abertas para quatro processos seletivos destinados à formação de cadastro reserva para docentes. As vagas são para cursos do Ensino Médio e Técnico, com inscrições abertas de 28 de maio a 11 de junho, por meio do site do Centro Paula Souza.

Os cargos são para as disciplinas de Internet, Protocolos e Segurança de Sistemas da Informação, Banco de Dados I, Língua Portuguesa e Sistemas Operacionais para Redes I. As vagas fazem parte do programa Novotec Integrado e do curso técnico de Redes de Computadores.

Para participar, o candidato deve possuir licenciatura ou equivalente, além de diploma de bacharelado ou curso superior tecnológico que o habilite a lecionar. A remuneração é de R$ 21,40 por hora/aula, com possibilidade de até 200 horas mensais.

A seleção será realizada em duas etapas: análise de títulos (memorial circunstanciado) e prova de métodos pedagógicos (avaliação prática de habilidades técnicas e operacionais).

O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da unidade escolar.

Os editais completos e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial do Centro Paula Souza.