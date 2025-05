Semana começa com sol e termina com frio e chuva em Taboão da Serra; mínima pode chegar a 13°C na sexta-feira

Por Samara Matos, na redação

A semana em Taboão da Serra começa com tempo firme, sol e muitas nuvens, com temperaturas agradáveis durante o dia. A mínima prevista para segunda-feira (26) é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar a 26°C, garantindo um clima ameno e ideal para as atividades ao ar livre.

No decorrer da semana, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva até quinta-feira (29). As temperaturas sobem levemente, alcançando até 29°C na quarta-feira (28), mantendo a sensação de calor moderado.

A virada no tempo ocorre na sexta-feira (30), quando a previsão indica chegada de chuva acompanhada de queda nas temperaturas. A mínima pode chegar a 13°C, trazendo uma sensação de frio mais intensa para o município. A chuva tem potencial para se estender durante a noite e o fim de semana, influenciando o clima local.

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para esta mudança brusca no tempo, especialmente na sexta-feira, quando a combinação de chuva e temperaturas mais baixas pede atenção redobrada, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Confira a previsão detalhada para os próximos dias em Taboão da Serra: