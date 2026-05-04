Prazo para regularização do título de eleitor se encerra nesta quarta-feira (6)

Por Samara Matos, na redação

Eleitores têm até esta quarta-feira (6) para regularizar o título e garantir participação nas eleições de outubro de 2026. O prazo é estabelecido pela Tribunal Superior Eleitoral, que encerra o cadastro eleitoral no dia 7 de maio. Após essa data, não será mais possível realizar alterações no documento.

Dentro do período, é possível emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar pendências, incluindo a ausência em votações anteriores sem justificativa.

Quem precisa regularizar

Devem buscar atendimento os eleitores que:

deixaram de votar e não justificaram em três eleições consecutivas;

mudaram de cidade e ainda não transferiram o título;

precisam atualizar informações pessoais;

ainda não realizaram o cadastro biométrico.

A situação irregular pode gerar impedimentos como emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas e posse em cargos públicos.

Como fazer

A regularização pode ser iniciada de forma online, por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral, com envio de documentos digitais e acompanhamento por protocolo.

Já serviços como a emissão do primeiro título e a coleta biométrica exigem comparecimento presencial ao cartório eleitoral.

Onde procurar atendimento

Eleitores podem procurar os cartórios eleitorais das cidades da região:

Cartório Eleitoral de Taboão da Serra – Endereço Av. Armando de Andrade, 1315 – Parque Santos Dumont, Taboão da Serra

– Av. Armando de Andrade, 1315 – Parque Santos Dumont, Taboão da Serra Cartório Eleitoral de Embu das Artes – Endereços: Cartório 341: rua 1º de Maio,182, Parque do Lago Francisco Rizzo – Embu das Artes Telefone: (11) 4704-4501 Cartório 391: rua São Lucas, 255, Jardim Vazame – Embu das Artes Telefone: (11) 4783-4950

– Cartório Eleitoral de Itapecerica da Serra – R. David Farah, 25 – Jardim Santa Isabel, Itapecerica da Serra

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.

A recomendação é não deixar a regularização para a última hora, já que a demanda costuma aumentar nos últimos dias, podendo causar filas no atendimento presencial e instabilidade no sistema online.