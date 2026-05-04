Semana será marcada por calor de até 28°C e sem chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra começa com instabilidade, mas será marcada por predomínio de sol, temperaturas em elevação e ausência de chuva nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (4), o tempo ainda apresenta variação, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, acompanhadas de trovoadas. À noite, a chuva perde força e o tempo volta a ficar firme. As temperaturas variam entre 15°C e 25°C.

A partir de terça-feira (5), o cenário muda. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas começam a subir, com mínima de 16°C e máxima de 27°C.

Na quarta-feira (6), o dia começa com nevoeiro ao amanhecer, mas o sol predomina ao longo do dia. As temperaturas seguem em elevação e podem chegar aos 28°C.

Entre quinta (7) e sexta-feira (8), o tempo permanece estável, com sol entre nuvens e períodos de céu mais encoberto, mas sem chuva. As máximas continuam próximas dos 28°C, mantendo a sensação de calor durante as tardes.

A tendência para os próximos dias é de tempo firme, com manhãs mais úmidas e tardes mais quentes, típicas de períodos de estabilidade atmosférica na região.