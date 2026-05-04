Homem é preso após invadir casa da ex e matar atual companheiro com mais de 20 facadas em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira e matar o atual namorado dela com mais de 20 facadas, na manhã de domingo (3), em Taboão da Serra.

O crime aconteceu em uma residência na Rua Elza Féres, no bairro Vila Sônia do Taboão. Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou no imóvel e encontrou a ex-companheira com o parceiro. Em seguida, iniciou as agressões.

Durante o ataque, o homem atingiu a vítima com diversos golpes de faca. O atual companheiro da mulher morreu no local antes da chegada do socorro.

Após o homicídio, a ex-companheira também foi agredida com socos. Um terceiro homem, que tentou ajudar, foi esfaqueado e ficou ferido.

O suspeito fugiu a pé levando duas facas, mas foi localizado pouco depois por policiais militares nas proximidades e preso ainda com uma das armas.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal. As vítimas feridas foram socorridas, mas o estado de saúde não foi divulgado.