Pré-candidato a prefeito de Itapecerica da Serra, Jones Donizette tem escritório político pichado com frases racistas

Direto da Redação

O escritório político do pré-candidato a prefeito de Itapecerica da Serra, Jones Donizette (Republicanos) foi pichado com frases racistas na madrugada do dia 4 de junho. Os criminosos picharam “FORA MACACO”, “SEU LIXO”, deixando explícito a intolerância racial.

Segundo o pré-candidato, essa foi a segunda vez que a porta amanhece com frases racistas. Porém, voluntários apagaram na ocasião.





“É inaceitável que, em pleno século 21, ainda tenhamos que enfrentar esse nível de discussão e intolerância na política. Isso não é apenas um ataque contra mim, mas contra todos que lutam por uma sociedade sem preconceitos. Continuarei a minha pré-campanha com ainda mais determinação, defendendo a igualdade e o respeito para todos os cidadãos de Itapecerica da Serra”, diz Donizette.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Itapecerica da Serra e a equipe do pré-candidato, junto com autoridades policiais, tentam identificar os autores do ato racista para que possam responder na Justiça.

Jones Donizette reafirmou que sua pré-campanha seguirá na luta por uma Itapecerica da Serra inclusiva, onde todos os cidadãos, independentemente de raça, religião ou condição social, possam viver e prosperar em harmonia.