Taboão da Serra fica em 3º lugar em Sustentabilidade no Prêmio Band Cidades Excelentes 2024

Por Vera Sampaio, da PMTS

Taboão da Serra foi finalista do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 – Edição Especial Evolução, iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, que visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Taboão da Serra ficou em 3º lugar no Pilar Sustentabilidade, com nota 78,79 no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) que avalia todos os municípios brasileiros.

O prefeito Aprígio, ao lado da primeira-dama e vereadora Luzia Aprígio e dos secretários Arnoldo Landiva (Comunicação) e José Vanderlei Santos (Transportes e Mobilidade Urbana), participou da solenidade de premiação, realizada no sábado, 8 de junho, na sede da TV Band, em São Paulo.

“Valeu a pena desassorear os córregos, plantar muitas árvores, valeu a pena atualizar a legislação ambiental da nossa cidade, inaugurar a Escola Livre de Educação Ambiental, valeu a pena aderir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 da ONU, cuidar muito do meio ambiente e incentivar as pessoas a também cuidarem. Por isto, e tantos outros motivos, estamos hoje aqui, sendo reconhecidos pelos investimentos em sustentabilidade”, destaca o prefeito Aprígio.





O IGMA, ferramenta criada pelo Instituto Áquila, é uma plataforma desenvolvida por meio de Inteligência Artificial, que a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 72 indicadores em uma única nota final. Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Taboão da Serra ficou em primeiro lugar no IGMA entre os municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD), com nota 68,81. A primeira posição entre os participantes do CONISUD também foi alcançada nos pilares Sustentabilidade; Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Além da nota 78,79 em Sustentabilidade, Taboão da Serra obteve notas 86,01 em Infraestrutura e Mobilidade Urbana, ficando com a quinta colocação entre os municípios da Mesorregião Região Metropolitana de São Paulo (MRMSP), composta por 45 cidades; e 71,65 no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.