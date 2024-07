Pré-candidato Jones Donizette convida moradores de Itapecerica da Serra para construção do Plano de Governo Popular

Direto da Redação

O pré-candidato a prefeito de Itapecerica da Serra, Jones Donizette (Republicanos), promete apresentar aos eleitores um plano de governo com grande participação popular. Para isso, o político convida os itapecericanos a enviarem suas propostas através do site www.jonesdonizette.com.br

“Estamos abrindo as portas para a participação popular no nosso plano de governo, e queremos ouvir você. Nosso objetivo é conhecer as principais demandas de cada bairro, diretamente da população”, diz Donizette.

Para enviar sua proposta é muito simples. Basta acessar o site e escolher o tema mais importante, como saúde, segurança, emprego, entre outras categorias, avaliar o status desta área no momento e falar sobre o projeto que você acredita que melhoraria a área selecionada. Por fim, você preenche com nome e o bairro que mora.