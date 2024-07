Parceria com o MIS: Prefeitura de Embu das Artes oferece filmes de graça em julho; saiba onde assistir

A Secretaria de Cultura de Embu das Artes, em parceria com o Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, traz uma programação imperdível de cinema gratuito para o mês de julho! Prepare-se para se encantar com filmes de diversos gêneros, que prometem agradar a todos os gostos.

As sessões serão realizadas no Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, 129, Centro) e na Estação Cidadania (Rua Ursa Maior, s/nº – Jd do Colégio), sempre às quintas-feiras, às 19h, e no domingo dia 23/07, às 14h. Não é necessário retirar ingresso com antecedência, basta chegar ao local e aproveitar o filme, de acordo com a prefeitura em seu site oficial.