Lotofácil: Apostadores de Taboão da Serra acertam bolão e vão dividir R$ 680 mil reais

Direto da Redação

Uma aposta realizada em Taboão da Serra está entre as ganhadoras do concurso 3144 da Lotofácil realizado nesta terça-feira (2) no bolão da Lotérica do Tesouro, que fica dentro do Atacadão (no antigo Maxxi). Outros quatro apostadores de Belo Horizonte (MG), Virgem da Lapa (MG), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) também acertaram e embolsaram o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24. A Lotofácil também premia as apostas que acertaram a partir de 11 dezenas, com prêmios que iniciam a partir de seis reais.