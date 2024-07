Avenida Aprígio Bezerra da Silva ganha novo retorno nesta quinta-feira, dia 4

Direto da Redação

A Prefeitura de Taboão da Serra vai liberar nesta quinta-feira (4) a segunda travessia na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt), na altura do Shopping Taboão. Essa é uma das principais apostas da atual gestão para reduzir o trânsito na via.

O projeto inicial, que consta nos documentos apresentados pelo Shopping Taboão há mais de 20 anos, seria travessia através de alça de acesso, sentido sul. Porém, a promessa nunca foi cumprida.

Atualmente, os motoristas são obrigados a realizarem o retorno na Praça Nicola Vivilechio ou precisam trafegar por dentro dos bairros até sair no viaduto Paulo Ayres, no Parque Pinheiros. Com a municipalização, a construção da travessia em nível foi a alternativa mais viável.

MAIS TRÂNSITO

A primeira intervenção entrou em vigor na semana passada, na altura da Rua José Dini, no Maria Rosa, e tem provocado trânsito intenso, especialmente no fim da tarde. Para complicar ainda mais, as outras intervenções ao longo da via foram intensificadas durante o dia e à noite e devem ficar prontas em 30 dias.