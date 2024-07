Casa da Mulher Taboanense é inaugurada e abriga Coordenadoria, Delegacia da Mulher e Cartório de Violência Doméstica

Direto da Redação

A Casa da Mulher Taboanense “Dra. Marilene Trappel de Lima” foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (4) pelo prefeito Aprígio e vai abrigar serviços como a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, a Delegacia da Mulher (DDM) e o Cartório do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro de Taboão da Serra, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O local também possui quatro suítes para abrigar mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos.

“Chegamos a conclusão que esse espaço seria destinado apenas para segurança e bem-estar da mulher. Tudo que se trata da segurança da mulher, será aqui”, diz Aprígio.

A inauguração contou com a cúpula da Polícia Civil, incluindo o delegado seccional Hélio Bressan.

“Esse sonho se tornou realidade, prefeito. Gostaria que as mulheres não fossem agredidas, mas infelizmente não é a realidade do nosso país. Quando temos equipamentos dessa magnitude, quando temos delegadas como a Dra. Cida [Dra. Aparecida Alves Janducci, responsável pela DDM] e toda sua equipe, a gente precisa bater uma salva de palmas”, enalteceu Bressan.

A deputada federal Ely Santos reforçou sua luta em defesa da mulher e falou do seu projeto de lei, que concede medida protetiva de forma mais rápida e eficaz e “vai evitar muitas mortes”

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega relembra a herança recebida pela atual gestão. “O Aprígio realiza hoje a melhor ação, o maior programa [de proteção à mulher]. Entende a importância da mulher e é contra qualquer tipo de violência contra a mulher”, diz. Já o deputado Delegado Olim reforçou a qualidade do equipamento. “Eu quero parabenizar e dizer que vocês estão no caminho certo”, diz.

A vereadora Luzia Aprígio lembrou o trabalho de servidoras como a Dra. Maria Amélia Alencar, ex-coordenadora dos direitos da mulher, e a atual Coordenadora, Gisele Luiza Teles Almeida. “Foi uma luta para fazer essa casa para as mulheres”, lembrou.

Serviço:

Casa da Mulher Taboanense “Dra. Marilene Trappel de Lima”

Rua Joaquim Faustino de Camargo, 160 – Jardim São Paulo.