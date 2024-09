Prefeito Aprígio enfatiza geração de empregos com a nova Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga BR-116)

Por Samara Matos, na região do Pirajuçara

Neste sábado (21), o prefeito Aprígio (Podemos), que busca a reeleição, caminhou pela Estrada Kizaemon Takeuti, no Pirajuçara, acompanhado do deputado estadual e candidato a vice-prefeito, Dr. Eduardo Nóbrega, da deputada federal Renata Abreu e centenas de apoiadores. Durante a caminhada, Aprígio destacou os impactos positivos da nova Avenida Aprígio Bezerra (antiga Rodovia Régis Bittencourt) na geração de empregos para Taboão da Serra.

“Geração de emprego é criar condições para as empresas se instalarem em Taboão da Serra. A construção da Avenida (antiga Régis Bittencourt) está prevista para gerar 30 mil empregos nos próximos seis anos apenas na margem das rodovias”, afirma Aprígio. Ele ressaltou que atualmente apenas 20% da população da cidade está empregada e que seu plano é atrair mais empresas para aumentar essa porcentagem.

O prefeito também mencionou um projeto em andamento no Parque da Laguna, onde um centro logístico em construção deve gerar mais de 6 mil empregos a partir do próximo ano. “A obra já começou e deve ser concluída no próximo ano”, disse.

A deputada Renata Abreu expressou seu contentamento com a receptividade da população. “É sempre gratificante estar aqui, em uma cidade que nos acolhe com carinho. Junto com o Eduardo e o Aprígio, estamos comprometidos em trazer mais investimentos e recursos federais,” afirmou.

O vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega também destacou o reconhecimento do trabalho de Aprígio. “Começamos a mostrar tudo o que foi feito, desde o Hospital Público Veterinário até a iluminação de LED em toda a cidade. […] Queremos ganhar ainda mais apoio da população”, declarou.