Prefeito Aprígio inaugura PAC São Francisco de Assis no Jardim Trianon

Por Vera Sampaio, da PMTS

O prefeito Aprígio entregou na manhã desta sexta-feira, 02/09, mais uma unidade do Programa de Atendimento à Criança (PAC), o PAC São Francisco de Assis, no Jardim Trianon. A creche conveniada, em parceria com a Cáritas Diocesana de Campo Limpo, atenderá 90 crianças com idades entre dois e três anos, em turmas de período integral. As aulas na unidade iniciarão na segunda-feira, 05/09.

O espaço foi estruturado para receber os pequenos e conta com quatro salas de aula para turmas de maternal e mini maternal, sala dos professores, amplo refeitório onde também poderão ocorrer atividades coletivas, banheiros e bebedouro infantil. A Prefeitura de Taboão da Serra já entregou à unidade kits de material escolar e Xô Covid para que sejam distribuídos para todos os alunos.

“Para fazermos um bom trabalho, é preciso ter uma boa equipe. Então, quero parabenizar os professores que têm se esforçado para fazer um belo trabalho na Educação. A população precisa de cuidados, de bom trabalho, boa educação e respeito. Tenho certeza que esse PAC será bem aceito e muita gente vai querer vir pra cá pelo atendimento, acolhimento que farão com as crianças e isso nos deixará muito felizes por podermos atender bem, fazer a felicidade e a diferença na vida das pessoas”, afirmou o prefeito Aprígio.

A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Dirce Takano, destacou que o atendimento de crianças em período integral é uma das principais demandas da pasta e que através de convênios, como o que foi firmado com a Cáritas, o Governo Municipal poderá beneficiar mais crianças.

“Aqui atenderemos 90 crianças em período integral, uma solicitação quase que unânime da rede, para que a família possa trabalhar e deixem as crianças em um local acolhedor e em segurança. Fico muito feliz em inaugurar nessa gestão uma unidade em parceria com Cáritas, onde a gente sabe, de fato que se preocupa com as pessoas. Agradeço ao prefeito Aprígio, que tem nos apoiado prontamente em todas as nossa demandas. Agradeço minha equipe que se esforçou e esteve presente para auxiliar nesse desafio para que todas as crianças estejam aqui na segunda-feira, desfrutando desse espaço com a formação e qualificação dos professores”, completou Dirce Takano.

Já padre Welinton Angelino da Silva agradeceu a parceria. “Estamos verdadeiramente persuadidos que esse espaço, esse projeto que hoje nós inauguramos, em parceria com a Prefeitura, irá abençoar em muitos aspectos a nossa comunidade aqui no Jardim Trianon. Essa parceria foi prontamente atendida, desde o início, então quero aqui registrar meus mais sinceros agradecimentos às autoridades, à secretária Dirce que levou para o prefeito (Aprígio) as reinvindicações, aos vereadores. Quero manifestar nossa gratidão e dizer também que temos um sonho e o desejo que esse projeto melhore cada vez mais”, afirmou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de pais e responsáveis de alunos matriculados, moradores da região, diretores de escolas, supervidores de ensino, além das seguintes autoridades municipais: o presidente da Câmara de Vereadores Carlinhos do Leme, a 1ª Secretária Joice Silva, o 2º Secretário Gallo, os vereadores Alex Bodinho, Anderson Nóbrega, Enfermeiro Rodney e Ronaldo Onishi; os secretários municipais Dr. Alexandre Depieri (Gestão de Pessoas), Allan Mohamed (Planejamento e Gestão Estratégica), Arnoldo Landiva (Comunicação), José Vanderlei Santos (Transportes e Mobilidade Urbana) e Júnior Eckstein (Administração); e Josi Aparecida Nunes da Rocha de Oliveira (diretora do PAC São Francisco de Assis).

Serviço:

PAC São Francisco de Assis

Rua José Gonçalves do Espírito Santo, 158, Jardim Trianon