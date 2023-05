Prefeito Aprígio mostra à imprensa e moradores irregularidades que encontrou nas obras da UBS do Parque Laguna

Por Samara Matos, na redação

Neste sábado, dia 6 de maio, aconteceu o evento Prefeitura no Seu Bairro, no Parque Laguna, em Taboão da Serra, evento este que oferece serviços da prefeitura à população no local.

Durante o evento, vereadores, secretários e o prefeito Aprígio fizeram questão de falar o porque a Obra da UBS do Parque Laguna foi paralisada. Além disso, o Prefeito Aprígio convidou a população e a Imprensa Regional para visitar a obra inacabada e apontar irregularidades que o levaram a paralisar.

Foi relatado também que, além dos problemas estruturais, a prefeitura recebeu uma notificação extrajudicial da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). A CDHU alegou que o terreno onde a UBS foi construída pertence à companhia e que não houve autorização para a realização das obras, uma vez que o local estava destinado à construção do Conjunto Habitacional.

Na mesma notificação extrajudicial, a CDHU determina a paralisação da obra e a recuperação da área modificada, voltando ao que era antes, ou seja, sem a obra construída.

Em seu discurso e nas redes sociais o Prefeito Aprigio afirma que está emprenhado em encontrar solução para a população do Parque Laguna.

“Estou empenhado em encontrar uma solução para garantir que a população não fique desassistida. Estamos trabalhando incansavelmente para buscar um novo imóvel adequado onde a UBS possa ser instalada, de modo a atender às necessidades de saúde da comunidade” diz Aprígio

A vistoria minuciosa na construção da UBS Parque Laguna, localizada na Rua Ida Romussi Gasparinetti, foi iniciada em janeiro de 2021. E nesta ocasião foi constatado um conjunto de problemas que comprometiam a estrutura e a segurança da UBS. Um laudo técnico foi elaborado e confirmou as irregularidades encontradas. Foram identificadas falhas na execução de pilares e vigas, problemas no muro de arrimo, além de pilares construídos em posições diferentes do projeto, entre outros problemas.

“Como prefeito, estou comprometido com a transparência e o bem-estar da população, então decidimos abrir ao público a obra parada para esclarecer a situação da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Laguna. Identificamos diversas irregularidades na construção, que divergiam do projeto executivo. Diante disso, decidi paralisar a obra e abrir um processo de Produção Antecipada de Provas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” declara Aprígio

A obra da Unidade Básica de Saúde do Pq. Laguna começou na gestão Fernando Fernandes. Então, quando a atual administração assumiu o governo, a obra estava em andamento. Após vistoriar e encontrar uma série de irregularidades nos serviços foi solicitado a paralisação da obra. Aprígio também solicitou ao IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um laudo, que constatou e apontou falhas na construção e que a obra não poderia prosseguir sem a devida correção, ou a demolição total do prédio.

VEJA LISTA DE ALGUNS PROBLEMAS: