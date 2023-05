Arteris e PRF realizam mais uma ação da campanha Maio Amarelo na Regis Bittencourt

Por Samara Matos, na redação

Na última sexta-feira (05), equipes da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a concessionária Arteris realizaram mais uma ação da campanha do Maio Amarelo, campanha esta que visa reforçar a importância de estar sempre atento às boas práticas no trânsito.

A ação realizada na sexta foi a “Serra Segura”, onde condutores de veículos de carga receberam orientações sobre o comportamento seguro na estrada, visando reduzir o número de acidentes. Além disso, foi realizado uma fiscalização de equipamentos obrigatórios. Vale lembrar que a Serra do Azeite é um trecho da Régis Bittencourt, onde acontece muitos sinistros de trânsito, tanto no sentido Curitiba, quanto no sentido São Paulo.

Entre às 15h e às 19h, na base da PRF, em Barra do Turvo/SP, 38 veículos foram fiscalizados e orientados, conforme dados da corporação.