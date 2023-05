Prefeitura de Taboão da Serra realiza Feira de Adoção Pets no sábado (13)

Direto da redação

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a entidade de proteção animal Adote Taboão da Serra realizará no sábado, 13/05, mais uma edição da Feira de Adoção Pets, que tem o intuito de encontrar lares para cães e gatos que ficam no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A feira será das 10h às 16h, na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo.

“A saúde animal é uma das nossas preocupações, é sempre pensando no bem-estar animal que fazemos ações voltadas nessa área. A feira de adoção é um gesto de carinho que podemos fazer com os bichinhos, dar um lar é dizer que ele tem uma nova chance de ser amado por alguém. O nosso governo se preocupa com todos da cidade, inclusive os animais de estimação”, comentou o Prefeito Aprígio.

Para adotar um animal, além de passar por entrevista, que visa conhecer e passar orientações para o futuro tutor, é necessário que a pessoa seja maior de 21 anos, apresente documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Quem tem intenção de adotar um cachorro tem que levar coleira e guia, e precisa que o apartamento seja telado ou casa sem quintal compartilhado e sem acesso a rua, não tendo como o animal fugir.

A pessoa que pretende adotar gatos, precisa levar caixa de transporte e a residência também deve ser telada, sem contato com a rua, não tendo como o felino escapar.

“Os animais, assim como nós, merecem ser bem tratados e respeitados. A saúde animal tem que ser pauta, e pensando nisso, vamos fazer mais uma edição de feira de adoção, para que muitos bichinhos tenham um novo lar, com uma família que o amará e cuidará muito bem. Todos os pets que estarão na adoção são dóceis e já estão devidamente castrados, vermifugados e vacinados. A feira é a única oportunidade deles serem adotados, então participe desse dia tão especial!”, convidou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Considerando a Feira de Adoção Pets visa encontrar lares para cães e gatos do CCZ municipal, o Prefeitura orienta a população a não levar animais para serem deixados para adoção no evento.

Doe para o CCZ

O CCZ aceita doações de ração, vermífugo, antipulgas, petisco, sachês, cobertores, potes e entre outros itens, que também podem ser doados outro dia. Para isso, você pode comparecer no CCZ, que fica na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras. Para mais informações entre em contato pelo telefone: (11) 4786-3287.

Serviço:

Feira de Adoção Pets

Sábado, 13/05, das 10h às 16h

Local: Praça Nicola Vivilechio, Jardim Bontempo