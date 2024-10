Direto da PMTS

Prefeito Aprígio tem contas 2022 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

*Medida comprova que Governo Municipal fez correta aplicação dos recursos públicos em Taboão da Serra*

O Tribunal de Contas Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou na terça-feira, 01 de outubro, as contas de gestão do exercício de 2022 do Prefeito Aprígio. O órgão também já havia deferido as contas de 2021, ação que considera que houve correta aplicação dos recursos públicos do Governo Aprígio à frente da Prefeitura de Taboão da Serra.

Segundo o Prefeito Aprígio, a gestão eficiente adotada no município conseguiu dobrar o orçamento da cidade sem aumentar impostos. “Dobramos o orçamento de Taboão da Serra, sem aumentar os impostos, apenas arrecadando os tributos próprios de forma mais eficiente e justa. Esse resultado reforça nosso compromisso com uma gestão transparente e responsável, garantindo que cada recurso público seja aplicado de forma eficiente para melhorar a vida da nossa população. Além disso, batalhamos e trouxemos recursos federais e estaduais para a nossa cidade”, explicou o prefeito Aprígio.

De acordo com a Secretaria de Finanças e Planejamento (SEFIP), diversos fatores levaram à aprovação das contas de 2021 e 2022 do Prefeito Aprígio pelo TCE-SP, como o respeito à legalidade; a transparência na prestação de contas, uma vez que o Governo Municipal apresentou os dados maneira clara, organizada e transparente, facilitando a auditoria; e a ausência de irregularidades, não havendo apontamentos de quaisquer irregularidades como desvios de recursos, superfaturamento em contratos ou outros tipos de fraudes.

O secretário Antonio Rodrigues (SEFIP) também afirmou que Governo Municipal investiu acima dos mínimos constitucionais em diversas áreas, principalmente nas mais prioritárias. “O prefeito Aprígio aumentou os investimentos públicos em saúde, educação, segurança e mobilidade urbana e ainda concedeu reajuste salarial aos servidores, tudo sem aumento de impostos”, declarou.