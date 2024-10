Prefeito eleito, Engenheiro Daniel anuncia seu primeiro secretário; Taboão em Foco revela outro

Por Geovanna Matos, direto da Redação *

Eleito prefeito de Taboão da Serra neste domingo (27), Engenheiro Daniel (União Brasil) anunciou em entrevista coletiva o nome do primeiro secretário do seu governo. É o atual presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, que chegou a ser cotado a ser o vice-prefeito na chapa. Ele vai ocupar uma secretaria, que será criada no início do mandato.

“O único nome que eu posso falar aqui, e não é segredo pra ninguém, é o Dr. André Egydio. O Dr. André é secretário de uma secretaria que ainda não existe, nós vamos criar ainda. É um compromisso que todo mundo sabe. As demais, a gente está estudando os nomes e vamos divulgar no momento certo”, diz Engenheiro Daniel.

O vereador Dr. André da Sorriso é autor da lei da “Lei das Antenas”, que agilizou a chegada do sinal 5G puro em Taboão da Serra. Ele também foi conhecer de perto a tecnologia em cidades como Barueri e Tarumã, que estão se destacando pelo uso da tecnologia no poder público.

Outro nome certo, mas ainda não anunciado, é de Adelço Buhrer, ex-secretário de Finanças no Governo Fernando Fernandes (Taboão da Serra) e da Fazenda na gestão Ney Santos (Embu das Artes).

Questionado sobre o perfil dos seus secretários, o eleito afirma que vai nomear pessoas técnicas, mas reconhece a importância da experiência política. Porém,diz. “a gente vai priorizar por um secretariado técnico”.

Além das atuais 18 secretarias, o prefeito eleito Engenheiro Daniel pretende criar as Secretarias de Tecnologia e Inovação, de Indústria e Comércio e da Mulher. Outras ainda serão analisadas.

*colaborou Allan dos Reis