Prefeito Engenheiro Daniel assina convênio com o Instituto Cativeiro

Direto da redação

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, recebeu em seu gabinete os diretores e conselheiros do Instituto Cativeiro, junto com a presidente Eliete Ferreira Dias de Souza, a vereadora Joice Silva e os secretários municipais de Cultura, Maestro Édison, e de Administração, Adelço Bührer Junior.

O encontro teve como objetivo a assinatura do convênio, no valor de R$ 240 mil, entre o Prefeito e a instituição sem fins lucrativos, que transforma histórias de vida através de um núcleo de convivência para idosos e cursos profissionalizantes voltados a adolescentes e jovens de 14 a 21 anos.

Recurso destinado à área cultural

O recurso é proveniente de emenda impositiva da vereadora Joice Silva e será direcionado para a área cultural, que deve ser implantada na entidade.

A presidente Eliete Ferreira Dias de Souza destacou a trajetória do Instituto Cativeiro.

“Estamos no Jardim Pazzini desde 2017. O Instituto foi uma iniciativa de um grupo de amigos, que realizavam diversas ações sociais individualmente, e resolveram unir forças. Foi então que fundamos uma Organização da Sociedade Civil”, contou.

“Desde então, nossa missão é cativar para transformar, ajudando essas famílias em situação de vulnerabilidade a ter condições de prosperar”, concluiu Eliete.

Prefeito destaca importância da parceria

Durante a reunião, o prefeito Engenheiro Daniel reforçou o compromisso da administração em apoiar a instituição.

“A vereadora me falou muito sobre o Instituto e a seriedade do trabalho que ele realiza na região, assim como das necessidades que eles enfrentam em manter o espaço”, disse.

“Por isso firmamos esse compromisso e vamos cumprir o prometido, mas, em contrapartida, peço para que a entidade esteja sempre alinhada com o governo, pois vamos acompanhar o uso deste recurso. Somos uma prefeitura de portas abertas e estamos aqui para oferecer o melhor para a população, seja através dos nossos órgãos próprios ou de instituições parceiras”, finalizou.

De acordo com o Prefeito, o pagamento da primeira parcela do convênio está programado para o próximo mês.