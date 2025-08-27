Vereador Sandro Ayres recebe Prêmio “Promotores de Desenvolvimento” na Alesp

Direto da redação

O vereador Sandro Ayres (Republicanos), de Taboão da Serra, foi um dos homenageados na 21ª edição do Prêmio Promotores de Desenvolvimento, realizada na segunda-feira (25), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A premiação é promovida pelo Fórum São Paulo e reconhece personalidades e instituições que se destacam em áreas como economia, serviços, comunicação, ensino, terceiro setor e poder público. Ayres recebeu o prêmio na categoria Poder Legislativo, representando a Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Segundo a organização, a escolha dos homenageados leva em conta a contribuição para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado.

Durante o evento, o vereador afirmou que a conquista representa também a população taboanense. “Este prêmio não é apenas meu, mas de toda a população que represento. É um reconhecimento que fortalece nossa luta diária por mais oportunidades, justiça social e desenvolvimento para Taboão da Serra e para a região”, disse.

A cerimônia reuniu lideranças políticas, representantes de empresas, comunicadores e instituições da sociedade civil.

Sandro Ayres está em seu segundo mandato como vereador em Taboão da Serra. Ao longo da atuação, apresentou projetos de lei e participou de ações voltadas à inclusão social e melhoria de serviços públicos na cidade. A homenagem na Alesp reforça a presença do parlamentar em debates que ultrapassam os limites municipais.