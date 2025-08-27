SuperAção SP: Taboão da Serra e Embu das Artes aderem a programa estadual que combate a pobreza e inclui famílias no mercado de trabalho

Direto da redação / Foto:Agência SP

Taboão da Serra e Embu das Artes estão entre os cinco municípios da região que aderiram à primeira onda do SuperAção SP, programa do Governo do Estado de São Paulo voltado ao combate à pobreza e à inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade. Além dessas cidades, também fazem parte Barueri, Carapicuíba e Osasco.

O SuperAção SP contará com um investimento inicial de R$ 500 milhões e reúne 29 políticas públicas de diferentes secretarias estaduais. Somente nesta primeira fase, o Estado destinará R$ 110 milhões em cofinanciamento para que os municípios ampliem e qualifiquem os serviços socioassistenciais.

Entre os serviços que serão fortalecidos em Taboão da Serra e Embu das Artes estão:

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social);

CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social);

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ;

Atendimento domiciliar a famílias em vulnerabilidade.

Como o SuperAção SP vai funcionar

A seleção dos municípios seguiu critérios técnicos, incluindo incidência de pobreza, Produto Interno Bruto (PIB) local e taxa de ocupação. A meta do programa é acompanhar até 105 mil famílias até 2026, com base no Cadastro Único (CadÚnico).

Para participar, as famílias precisam:

Estar inscritas no CadÚnico, com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses;

Ter renda familiar per capita inferior a meio salário-mínimo (R$ 759, considerando o valor vigente em 2025).

O programa terá duas trilhas de atuação:

Proteção Social – voltada para famílias com maior dificuldade de inserção produtiva; Superação da Pobreza – para famílias com perfil ativo para o mercado de trabalho.

Cada família poderá ser acompanhada por até dois anos, com planos personalizados que incluem:

Auxílios financeiros;

Metas de desenvolvimento;

Qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho.

Os benefícios podem chegar a R$ 10,4 mil por família ao longo do ciclo do programa.

Agentes de SuperAção começam em setembro

Para garantir um atendimento próximo e individualizado, 150 agentes de SuperAção serão contratados e iniciarão suas atividades em setembro de 2025. Esses profissionais irão visitar as famílias, elaborar planos de desenvolvimento individual e atuar como elo entre serviços públicos, oportunidades de emprego e geração de renda.

O acompanhamento será dividido em três módulos: