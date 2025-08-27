Prefeito Engenheiro Daniel conquista emenda de R$ 2 milhões para a Saúde em Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, esteve em Brasília no início desta semana acompanhado do grupo partidário da região. Entre eles estavam a vice-prefeita Erica Franquini, o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, e a deputada federal Ely Santos.

Durante a agenda, que contou com diversas reuniões e encontros importantes, Daniel visitou o gabinete do deputado federal Ribamar Silva (PSD), que reafirmou o compromisso de enviar uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada a obras e melhorias na área da Saúde do município.

Compromisso com Taboão da Serra

Para o deputado, é uma honra cumprir sua palavra e reforçar a parceria com a cidade.

“Destinar verba para municípios como Taboão da Serra, que têm um governo sério e honesto, que se preocupa com a população, é sempre muito satisfatório pra mim. Tenho certeza de que o Engenheiro Daniel vai fazer bom uso dessa emenda e que ela está nas mãos certas. E até o próximo mês deve chegar o restante do valor que assumimos”, afirmou Ribamar Silva.

Mais recursos garantidos

O prefeito Engenheiro Daniel agradeceu o apoio e destacou ainda o recebimento de outros R$ 2 milhões enviados pelo deputado estadual Eduardo Nóbrega.

“Os novos recursos somarão R$ 10 milhões, que irão para a nossa conta e serão de extrema importância para mudarmos a realidade da Saúde de Taboão da Serra”, explicou o prefeito.

Segundo Daniel, o atual governo encontrou muitas dificuldades deixadas pela gestão anterior, o que torna cada investimento ainda mais relevante.

“Infelizmente encontramos muitos problemas herdados, portanto toda ajuda é de grande valia. Fiz questão de vir pessoalmente agradecer o deputado Ribamar e, em breve, terei a oportunidade de agradecer ao Eduardo também”, completou.

Projetos para o futuro

Durante sua estadia em Brasília, o prefeito de Taboão da Serra também aproveitou a oportunidade para encontrar amigos, lideranças políticas e autoridades. Em todas as reuniões, apresentou novos projetos com o objetivo de garantir mais recursos para diferentes áreas da administração municipal.