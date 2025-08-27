Sobrinho agride tia em bar e caso é investigado como violência doméstica em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma mulher de 42 anos foi agredida com socos e chutes pelo sobrinho em um bar no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, na noite de sábado (23). O caso foi registrado no 1º Distrito Policial como lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que estava no bar de um familiar, quando iniciou uma discussão com o sobrinho, de 28 anos. Ela afirmou que o rapaz passou a desrespeitá-la durante a conversa. Irritada, deu um tapa no rosto dele, que revidou com socos e chutes, derrubando-a no chão.

Testemunhas confirmaram a briga e relataram que a mulher, antes da agressão, também havia se envolvido em confusão com um cliente do bar. Uma delas disse que o sobrinho chegou a intervir para acalmar a situação, mas a discussão voltou a se descontrolar.

A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Antena, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Com hematomas visíveis no rosto, ela solicitou medidas protetivas contra o agressor.

O homem foi localizado em casa pela Guarda Civil Municipal e levado à delegacia. Em depoimento, confessou a agressão, mas afirmou que reagiu após levar tapas da tia. Apesar disso, a Polícia Civil considerou a resposta “excessiva e desproporcional”, indiciando-o por lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica.

Por não ter sido preso em flagrante — já que a comunicação à polícia ocorreu horas após a agressão — o acusado foi liberado, mas responderá ao inquérito. O caso segue sob investigação.