Taboão da Serra, Embu e Itapecerica terão redução da pressão da água durante madrugadas, anuncia Sabesp

Por Geovanna Matos, na redação

Taboão da Serra (SP), 26 de agosto de 2025 – A partir desta quarta-feira (27), a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) vai reduzir a pressão no fornecimento de água em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, além de outras cidades da Região Metropolitana. A medida será aplicada durante a madrugada, por até oito horas, devido à queda no nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo.

Redução da pressão da água aprovada pela Arsesp

A medida adotada pela Sabesp foi aprovada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). O objetivo é reduzir perdas na rede de distribuição, como vazamentos e rompimentos, mais comuns em períodos de alta pressão.

A Sabesp estima que a medida pode economizar até 4 mil litros de água por segundo, estratégia já utilizada durante a crise hídrica entre 2014 e 2016.

Impacto para os moradores de Taboão, Embu e Itapecerica

Segundo a companhia, a redução será feita em horários de menor consumo, diminuindo o impacto para a população.

Imóveis com caixa-d’água não devem sofrer alteração no abastecimento.

Residências em áreas mais altas podem enfrentar instabilidade temporária no fornecimento.

Campanha de conscientização sobre o uso da água

O governo estadual, em parceria com a Sabesp, também vai lançar uma campanha de uso consciente da água. A orientação é que os consumidores adotem medidas como:

Consertar vazamentos internos;

Usar chuveiros econômicos;

Acionar máquinas de lavar apenas com carga completa.

Onde acompanhar informações sobre o abastecimento

A população poderá consultar a situação do fornecimento e tirar dúvidas nos canais oficiais da Sabesp:

Agência Virtual (site oficial);

