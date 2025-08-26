Homem é baleado após marido suspeitar de traição em Itapecerica da Serra

Direto da redação / Reprodução-Brasil Urgente

Na manhã de domingo (24), uma tentativa de homicídio mobilizou a polícia em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O crime ocorreu depois que um homem descobriu mensagens trocadas entre sua esposa e um vizinho, fato que teria motivado uma discussão seguida de tiros.

Como tudo aconteceu

De acordo com testemunhas, o autor foi até a casa do vizinho logo após a descoberta das mensagens. No local, iniciou uma discussão, que rapidamente se transformou em agressão. Em meio ao conflito, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra o homem.

Durante a confusão, a esposa da vítima tentou intervir e impedir os disparos, mas não conseguiu conter o agressor. O homem baleado caiu no chão e foi socorrido por moradores da região, que acionaram a polícia e o resgate.

Estado de saúde da vítima

A vítima foi levada para um hospital da região em estado grave, mas consciente. Ela permanece internada e passará por novos procedimentos médicos devido à gravidade dos ferimentos.

Fuga do atirador

Após os disparos, o agressor fugiu em uma motocicleta. Minutos depois, a arma teria sido entregue ao pai do suspeito, o que também está sendo investigado pela polícia. Até o momento, ele não foi localizado.

Investigações

O caso foi registrado na delegacia da cidade como tentativa de homicídio. Policiais civis colhem depoimentos de testemunhas e investigam as circunstâncias que levaram ao crime. A motivação principal seria ciúmes, após a descoberta das mensagens, mas outras linhas de investigação não estão descartadas.