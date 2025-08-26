Embu das Artes ganha destaque em Brasília com moção de apoio a projeto sobre adultização de crianças

Por Samara Matos, na redação / Foto: Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu nesta segunda-feira (25) uma comitiva de Embu das Artes, que incluiu o prefeito Hugo Prado, vereadores e representantes municipais. A visita ocorreu após a aprovação, na última quarta-feira (20), de uma moção de aplausos em apoio ao projeto que cria regras para proteger crianças e adolescentes em aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. O encontro teve como objetivo reconhecer o trabalho de Motta na condução do tema em âmbito nacional e reforçar o compromisso da cidade com a proteção infantil.

Segundo o prefeito Hugo Prado, a moção destaca o empenho de Motta “com tanta sensibilidade, em um tema de extrema urgência”. O presidente da Câmara agradeceu a homenagem e ressaltou que o projeto uniu a Casa, superando a polarização política, em defesa das crianças e adolescentes no ambiente digital. O projeto busca combater a adultização precoce de crianças, responsabilizando empresas de tecnologia e promovendo medidas de proteção que envolvem famílias e sociedade civil.

Fortalecimento político dos Republicanos

No mesmo evento, os Republicanos oficializaram filiações que reforçam a presença do partido na região sudoeste da Grande São Paulo. Foram recebidos no partido o prefeito de Embu-Guaçu, Neguinho do Conselho, e a vice-prefeita de Taboão da Serra, Erica Franquini. A cerimônia contou com a presença do presidente nacional dos Republicanos, Marcos Pereira, do deputado federal Hugo Motta, do prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, do prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, além de Ney Santos (ex-prefeito de Embu das Artes), Ely Santos (deputada federal) e vereadores da região.

Durante o evento, Érica Franquini foi anunciada como nova presidente dos Republicanos em Taboão da Serra e coordenadora regional da mulher, fortalecendo a representatividade feminina na sigla. Para Ney Santos e Ely Santos, a chegada de novas lideranças reforça a unidade do partido e consolida sua força política na região.