Prefeitura de Taboão da Serra realiza nesta quinta-feira (28) Jornada do Agosto Lilás para combater a violência contra a mulher

A Prefeitura de Taboão da Serra promove, no dia 28 de agosto, a Jornada do Agosto Lilás, campanha nacional voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. O evento acontece na Câmara Municipal, às 18h30, e contará com palestras, debates e intervenções culturais.

A iniciativa é organizada pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Câmara e a OAB de Taboão da Serra, e reforça o compromisso do município com políticas públicas de proteção e acolhimento.

Entre os temas que serão discutidos estão o ciclo da violência doméstica, o papel da Delegacia da Mulher e do Ministério Público no combate aos casos, além de reflexões sobre os avanços e retrocessos da Lei Maria da Penha, que completou 19 anos neste mês.

O encontro terá participação de especialistas como a Delegada Aparecida Alves Janduci, a promotora Maria Carolina da Rocha Medrado, e a advogada Maria Amélia Alencar, da OAB. Também está confirmada a presença da advogada Sueli Amoedo, liderança nacional nos projetos Justiceiras e Tempo de Despertar.

Além dos debates, a programação inclui uma intervenção cultural com a declamação do poema “O Beijo”, da autora Joveci Fernandez.

A secretária da Mulher, Thais Miana, destacou a importância da campanha. “O Agosto Lilás é um momento fundamental para amplificarmos esse debate. Aqui em Taboão da Serra temos um compromisso diário com a proteção das mulheres, e essa jornada vem fortalecer ainda mais nossa rede de acolhimento e prevenção”, afirmou.

A Jornada do Agosto Lilás tem apoio da Guarda Civil Municipal e do Ministério Público. Durante todo o ano, a Secretaria da Mulher mantém atendimento psicológico, social e jurídico a vítimas de violência.

Serviço

Evento: Jornada do Agosto Lilás

Data: 28 de agosto

Horário: 18h30

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Henriqueta