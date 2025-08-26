Embu das Artes abre inscrições para o Serviço Família Acolhedora; veja como participar

Direto da redação

Embu das Artes está com inscrições abertas para o Serviço Família Acolhedora, programa voltado a crianças e adolescentes que precisam se afastar temporariamente da família por decisão judicial. O objetivo é oferecer um lar seguro e afetuoso enquanto aguardam o retorno à família biológica ou a colocação em uma família substituta.

O serviço busca pessoas dispostas a abrir suas casas e oferecer cuidado e atenção a menores em situação de vulnerabilidade. Para se candidatar, é necessário morar na cidade, ter entre 21 e 65 anos, contar com a aprovação de todos os membros da família e não ter histórico de problemas psiquiátricos, uso de drogas ou pendências judiciais. Interessados também devem se comprometer com as atividades do programa e não podem ter interesse em adoção.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no CREAS (Rua Belo Horizonte, 312, Centro) ou online, através do link disponibilizado pela prefeitura. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4781-5896 ou WhatsApp (11) 94443-3121, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.