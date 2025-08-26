Vice-prefeita de Taboão da Serra, Erica Franquini, deixa o MDB e se filia ao Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas

Direto da Redação

Taboão da Serra (SP), 25 de agosto de 2025 – A vice-prefeita Erica Franquini deixou o MDB e anunciou nesta segunda-feira (25) sua filiação ao Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ato ocorreu em Brasília, durante evento que celebrou os 20 anos da sigla.

Erica Franquini assume presidência do Republicanos em Taboão da Serra

Com a mudança partidária, Erica Franquini deve assumir a presidência do Republicanos em Taboão da Serra e também a coordenação regional do partido na região do Conisud.

Prefeitos e lideranças prestigiaram o ato em Brasília

O evento contou com a presença de prefeitos da região: Engenheiro Daniel (Taboão da Serra), Hugo Prado (Embu das Artes) e Francisco Neguinho (Embu-Guaçu) – este último também oficializou sua entrada no Republicanos.

Além deles, participaram da comitiva a deputada federal Ely Santos, vereadores de Embu das Artes e o ex-prefeito Ney Santos, articulador do ato de filiação dos novos filiados.

Republicanos amplia presença na Grande São Paulo

A filiação de Erica Franquini ao Republicanos consolida a presença do partido na região e deve influenciar as articulações para as eleições de 2026, ampliando a base de apoio do governador Tarcísio de Freitas em todo o estado.