25 da Sul conquista título da 2ª Divisão de Futebol de Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Marcus Vinic | Fotógrafo Esportivo

O 25 da Sul, do Jardim Salete, levantou a taça da 2ª Divisão de Futebol de Campo de Taboão da Serra no sábado (23). A final foi disputada no Campo do Guaciara e terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Família RDP São Judas, em um duelo equilibrado e com clima de decisão.

A competição de 2025 reuniu 24 equipes ao longo de várias semanas de confrontos intensos. O 25 da Sul garantiu vaga na final ao eliminar o Zona Vasco nas semifinais — empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória por 3 a 1 nos pênaltis. Já o Família RDP conquistou a classificação ao bater o Point do Ninão por 2 a 0.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Point do Ninão levou a melhor no saldo de gols e terminou à frente do Zona Vasco.

Com o título, o 25 da Sul entra para a galeria de campeões do futebol de Taboão da Serra e aumenta a expectativa para a 30ª edição do torneio, marcada para 2026.