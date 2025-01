Prefeito Engenheiro Daniel entrega 20 ônibus novos para renovar frota das linhas do Circular

Direto da Redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Transportes, entregou 20 novos ônibus nesta segunda-feira (13). Os veículos vão realizar substituir os mais antigos, que realizam as linhas circulares.. Além de novos, os veículos oferecem mais comodidade aos passageiros como ar condicionado, sistema de carregamento usb e impede a circulação com a porta aberta.

Os novos ônibus vão operar nas linhas Circular 5, 9, 6, 2 e 4, que têm as maiores demandas. Ao todo, nas 10 linhas municipais em operação, rodam 86 veículos.

“Nós fizemos uma ação efetiva para que, não apenas entregassem os 20 novos ônibus, mas que melhorassem a qualidade do transporte municipal e para isso, é necessário a troca de ônibus”, afirma o prefeito Engenheiro Daniel.

De acordo com o gerente de operações da Viação Pirajuçara/Fervima, Maurício do Vale, a nova frota vai oferecer mais comodidade aos passageiros. “São carros que não saem de porta aberta, tem usb, ar condicionado”, diz. Além do pagamento via sistema Top, os passageiros podem pagar sua passagem através de cartão de crédito ou débito.

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, enaltece a entrega, em menos de 15 dias de mandato. “Estou feliz por saber que, logo no começo do ano, teve uma grande novidade no transporte público de Taboão da Serra. São 20 novos ônibus e cada vez mais vamos substituir os antigos. E tenho certeza que no final do seu mandato [Engenheiro Daniel] teremos, quem sabe, 100% de ônibus novos com wifi”, diz.

TARIFA

No final da gestão do ex-prefeito Aprígio, o valor da tarifa de ônibus subiu além da inflação acumulada, passando de R$ 5 para R$ 5,80, elevando o valor para uma das mais caras do país. Desde então, moradores de Taboão da Serra pedem para que o prefeito Engenheiro Daniel reveja esse aumento.

“Tudo que o Executivo e o Legislativo puder fazer para que a gente possa melhorar a vida dos cidadãos taboanenses, nós faremos. Estamos fazendo estudos para entender o que a Prefeitura pode fazer, não apenas na questão do valor da passagem, mas também subsidiar outras categorias como estudantes, funcionários públicos. […] O valor da passagem [de R$ 5,80] está nessa discussão. Nós temos compromisso com a população e o que pudermos fazer para otimizar o valor da passagem, nós faremos”, promete o prefeito.