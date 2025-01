Talento de Taboão da Serra: Santos anuncia a contratação do zagueiro Luisão até 2028

Por Samara Matos, na redação

O Santos Futebol Clube oficializou a contratação do zagueiro Luisão, de 21 anos, proveniente do Novorizontino. O jovem defensor assinou contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2028, chegando em definitivo após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro.

Luisão, natural de Taboão da Serra , iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo, passando também por Osasco Audax e Catanduvense antes de se transferir para o Novorizontino em 2021. No Tigre, começou no sub-20 e rapidamente ascendeu, participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ganhando a titularidade na equipe principal.

Durante a temporada de 2024, Luisão disputou 41 jogos, marcou três gols e foi peça fundamental na boa campanha do Novorizontino, que chegou à semifinal do Campeonato Paulista e terminou a Série B em quinto lugar.

Agora, o zagueiro integra o elenco santista na pré-temporada sob o comando do técnico Pedro Caixinha. O Santos terá um calendário cheio em 2025, disputando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A.