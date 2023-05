Prefeitura de Embu das Artes inaugura nova sede do Conselho Tutelar II

Por Samara Matos, na redação

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18/5, a Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Governo, entregou a nova sede do segundo Conselho Tutelar – órgão permanente e autônomo, que tem como função garantir os direitos das crianças e adolescentes. O novo local funciona na estrada de Itapecerica a Campo Limpo, nº 2315, no Jardim Santo Eduardo.

O imóvel possui toda a estrutura necessária para atender ainda com mais dignidade e sigilo crianças e adolescentes. A construção é acessível a pessoas com mobilidade reduzida e conta ainda com uma sala kids. O vice-prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, participou da cerimônia de inauguração ao lado de secretários municipais e vereadores.

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Disque 100 registrou um aumento de 68% das denúncias de violações sexuais contra crianças e adolescentes, de janeiro a abril desse ano. Ainda de acordo com a pasta, foram 17,5 mil relatos de violências sexuais, físicas e psíquicas.

Para fortalecer a data, no mesmo dia, profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Social, Samuel Brasil, se reuniram nas Oficinas Culturais Anchieta (OCA) e debateram ações preventivas e pedagógicas, além de compartilharem experiências e conhecimentos. O tema discutido foi “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”.

Endereços:

Conselho Tutelar I

Rua Machado de Assis, 57, Jd. Maranhão

Telefone: 4704-4544

Conselho Tutelar II

Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, 2315, Jd. Santo Eduardo

Telefone: 4778-5605

Telefones úteis:

Disque Direitos Humanos: 100

Disque Denúncia SP: 181

Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher: (11) 4704-1538

Guarda Civil Municipal: (11) 4781-3249 ou 153