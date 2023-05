Tradição secular da ‘Festa de Santa Cruz’ terá 3 dias de festejo em Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

Nos dias 26, 27 e 28 de maio acontece a Festa de Santa Cruz, a mais antiga festividade da cidade de Embu das Artes, numa mistura de fé, religiosidade e cultura popular, com apresentações artísticas e presença de barracas de comidas típicas. O evento é gratuito e ocorre há muitos anos na área externa do Memorial Sakai, envolvendo as pessoas num clima descontraído de tradição e mantendo viva as raízes embuenses.

O festejo foi iniciado pelos padres jesuítas no século XVII. Seus participantes (adoradores) da dança da Santa Cruz posicionam-se em duas filas indianas em companhia de violeiros. A apresentação agrega sapateados, bater de palmas e cantos de adoração. Há também o levantamento do mastro e, sob sua base, pedidos de fé podem ser realizados.

Segundo conta em seu livro “Embu: Terra das Artes e Berço das Tradições”, Moacir Faria de Jordão descreve que, ao fazerem seus inventários em 1624, os sesmeiros (distribuidores de terras da Colônia) Fernão Dias e sua esposa Catarina Camacho doaram grande parte de suas terras para a Companhia de Jesus, sob a condição de que fossem feitas, anualmente, festas de adoração à Nossa Senhora do Rosário e também à Santa Cruz. Por isso, 1624 é considerado o provável ano da fundação da aldeia de M´Boy, que daria origem a Embu. É também fato histórico que desde os tempos dos jesuítas (que permaneceram na região entre 1554 e 1759) os índios dançavam em frente à Igreja do Rosário.

*Programação

Sexta-feira (26/05) – a partir das 18h

– Procissão

– Adoradores de Santa Cruz

– Levantamento do mastro

– Henrique Júnior

– Raça Sertaneja

– João Viola

– Jucimara

Sábado (27/05) – a partir das 17h30

– Terço dos Homens

– Jongo

– Folia de Reis

– Elcio Dias e Amorim

Domingo (28/05) – a partir das 16h

– Adoradores de Santa Cruz

– Missa em frente à capela

– Grupo Flores do Mulungu

– Wagner e Walmir

Local: Memorial Sakai – Rua Rebolo Gonzáles, 185, Vila Cercado Grande, Embu das Artes