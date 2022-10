Prefeitura de Embu oferece transporte gratuito à ‘Feira do Empreendedor 2022’ na segunda (10)

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, disponibilizará transporte gratuito no dia 10 de outubro, com saída às 9h, para visitar a Feira do Empreendedor 2022, que acontecerá no São Paulo Expo. O local de partida será na av. Elias Yazbek, 1.515, Centro.

As pessoas interessadas em ir ao evento deverão se inscrever pelos telefones (11) 4241-7305 ou 4704-2005. As vagas são limitadas.

Realizada pelo Sebrae, a Feira do Empreendedor 2022 ocorrerá de 7 a 11 de outubro, das 10 às 20h, e reunirá mais de 500 expositores e cerca de 120 mil visitantes no São Paulo Expo. SAIBA MAIS AQUI

É o maior evento de empreendedorismo do mundo e tem por objetivo oferecer suporte e soluções para o empreendedor enfrentar os desafios do dia a dia e também inspirar aqueles que desejam abrir um negócio próprio, além de promover a geração de negócios e networking.

Transporte gratuito à “Feira do Empreendedor 2022”

Inscrições pelos telefones (11) 4241-7305 ou 4704-2005

Vagas limitadas

Partida: 10 de outubro, às 9h, na sede da Secretaria de Indústria e Comércio (av. Elias Yazbek, 1.515, Centro)

Destino: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Jabaquara, São Paulo)